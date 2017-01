POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbrecher hebelte Fenster auf

Georgsmarienhütte (ots) - Ein Unbekannter drang in der Nacht zu Donnerstag in ein Wohnhaus an der Winzerstraße ein. Der Täter schob eine Jalousie hoch, hebelte das Fenster auf und kletterte in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchte er zahlreiche Räume nach Wertgegenständen und verließ das Gebäude schließlich wieder. Ob der Einbrecher dabei Beute bei sich hatte, ist momentan noch unklar. Wer verdächtige Personen in der betreffenden Gegend bemerkt hat, ruft bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500, an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell