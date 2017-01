POL-OS: Melle: Diebstahl eines Mazda

Melle (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde vom Gelände eines Autohandels an der Oststraße ein nicht zugelassener Mazda 6 gestohlen. Die rotmetallicfarbene Limousine stand auf einer Ausstellungsrampe direkt an der Straße und wird von den Tätern vermutlich mit den Kennzeichen OS-VE 657 benutzt. Diese Kennzeichen wurden zeitgleich von einem anderen auf dem Gelände stehenden Auto geschraubt. Wer Hinweise zum Verbleib des Mazda und der Kennzeichen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Tel. 05422-920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell