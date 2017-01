POL-OS: Bippen: Dachstuhlbrand in der Dalumer Straße

Bippen (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen zu einem Dachstuhlbrand in die Dalumer Straße ausrücken. Angehörige eines Handwerksbetriebes waren gegen 09.10 Uhr in dem Einfamilienhaus mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Bei der Nutzung eines Gasbrenners zum Trocknen einer frisch verputzten Wand geriet die mit Stroh gedämmte Zwischendecke in Brand. Die Handwerker unternahmen noch Löschversuche, blieben damit aber erfolglos und alarmierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Wehren aus Bippen, Berge, Schwagstorf und Ankum waren schnell vor Ort und konnten den Brand, der mittlerweile auf den Dachstuhl übergegangen war, löschen sowie ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile verhindern. Personen wurden zm Glück nicht verletzt, die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen auf. Der durch den Brand entstandene Schaden ist momentan noch nicht zu beziffern.

