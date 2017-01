POL-OS: Bramsche - Unfallflucht

Bramsche (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug den Gartenzaun eines 47-jährigen an der Ebbighausenstraße. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Bramsche, 05461-915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell