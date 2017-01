POL-OS: Bissendorf - Fahrerflucht

Bissendorf (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:25 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf der Schledehausener Straße in Bissendorf. Die 53-jährige Fahrerin eines Ford Focus war auf der Schledehausener Straße, in Höhe des Weldeweges, Richtung Schledehausen unterwegs, als ihr ein kleinerer, heller PKW entgegen gekommen ist. Dieser ist zunächst auf den Fahrstreifen der 53-jährigen geraten und anschließend gegen den linken Vorderreifen des Ford Focus geprallt. Während die Fahrerin sofort anhielt, entfernte sich der Fahrer des kleineren, hellen Wagens, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Ford entstand ein Sachschaden von über 2000 EUR. Hinweise zum Fahrzeugtyp, Fahrer oder Kennzeichen bitte an die Polizei Melle, 05422-920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell