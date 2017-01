POL-OS: Osnabrück: Pkw kracht in Hauseingang

Osnabrück (ots) - Ein eher ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Meller Landstraße. Der 49-jährige Fahrer eines BMW i3 wollte gegen 10.45 Uhr von einem Grundstück auf die Straße fahren und verlor dabei aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen überquerte die Fahrbahn, fuhr auf das gegenüberliegende Grundstück und krachte in den Eingangsbereich des dortigen Versicherungsbüros. Dabei wurde der Pkw mit der Front derart in dem Gebäude eingekeilt, dass der Fahrer nicht mehr selbstständig das Auto verlassen konnte. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Dach des Fahrzeugs abflexen und konnten den Mann danach patientenschonend bergen. Der Fahrer war ansprechbar, erlitt vermutlich nur leichte Verletzungen und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In dem Versicherungsbüro hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Personen auf, von denen glücklicherweise aber niemand verletzt wurde. Die Meller Landstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in dem betreffenden Bereich voll gesperrt. Die Schadenshöhe ist momentan schwer zu beziffern, liegt aber vermutlich bei mindestens 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell