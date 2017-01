POL-OS: Bramsche: Unfallflucht- Stromkasten wurde beschädigt

Bramsche (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an der Straße Bührener Esch ein in Höhe des dortigen Hotels aufgestellter Stromverteilerkasten beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Kfz ist offenbar gegen den Verteilerkasten gefahren und hat dessen Verkleidung sowie ein Reserveaggregat beschädigt. Danach kümmerte sich der Verursacher nicht um den Vorfall und beging Unfallflucht. Die Stadtwerke Bramsche schätzten den entstandenen Schaden auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Bramsche, Tel. 05461-915300, entgegen.

