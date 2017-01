POL-OS: Osnabrück/Ostercappeln: Einbruch in Kirche- woher stammt der Hubwagen?

2 weitere Medieninhalte

Ostercappeln (ots) - Wie die Polizei bereits berichtete, drangen mehrere Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 1.Weihnachtstages 2016 in die katholische Kirche St. Lambertus in Ostercappeln ein. Die Täter erbeuteten dabei einen schweren Tresor, in dem sich die Weihnachtskollekte und wertvolle sakrale Gegenstände befanden. Für den Abtransport des Tresores hatten die Einbrecher einen Gabelhubwagen mitgebracht und nach der Tat im Eingangsbereich der Kirche stehen lassen. Die in der Sache ermittelnde Polizei Osnabrück bitte um Hinweise zum Eigentümer und/oder zur Herkunft des orange-roten Hubwagens. Die Gabeln des Gerätes sind etwa 2 Meter lang, seitlich am Wagen befinden sich die Schriftzüge Neotechnik und Linde. Meldungen bitte unter der Telefonummer 0541-3273239.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell