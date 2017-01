POL-OS: Osnabrück - Combi-Mitarbeiterin fasst Ladendieb

Osnabrück (ots) - Eine mutige Mitarbeiterin des Combi-Marktes an der Natruper Straße hat am Dienstag einen Ladendiebstahl aufgeklärt. Ein 28-jähriger Mann hatte den Markt gegen kurz vor 14:00 Uhr betreten und die Waren begutachtet. Plötzlich nahm er zwei Flaschen Whisky aus dem Regal und verließ fluchtartig den Laden. Die 25-jährige Mitarbeiterin fasste sich ein Herz und verfolgte den Täter, der mittlerweile das Geschäft verlassen hatte. Vor dem Markt kam es zu einem Gerangel, infolgedessen der Täter sein Handy verlor und dabei auch die beiden Flaschen fallen ließ. Dennoch konnte der Mann fliehen. Der Dieb konnte aber wenig später über sein zurückgelassenes Handy durch die Polizei ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

