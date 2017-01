POL-OS: Gmhütte/Oesede - Unklarer Unfallerhagng

Georgsmarienhütte (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 10:10 Uhr auf der Kreuzung Eschweg/Kiewitsheide/Alte Heerstraße/Dröper in Oesede ein Verkehrsunfall. Während eines Abbiegevorganges kam es zwischen einer 39-jährigen VW-Fahrerin und einer 77-jährigen Fahrerin eines Renaults zu einer Kollision. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der beiden Frauen ist der Unfallhergang noch unklar. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte, unter 05401-879500, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell