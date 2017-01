POL-OS: Bad Laer: Einbruch in Gesundheitszentrum

Bad Laer (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Gesundheitszentrum an der Remseder Straße ein. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten den Kioskbereich sowie das Büro. Hier erbeuteten die Täter etwas Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Dissen, Tel. 05421-921390, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell