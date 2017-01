POL-OS: Wallenhorst-Hollage: Unbekannte beschädigen Behindertenlift

1 weiterer Medieninhalt

Wallenhorst (ots) - Wenig bis gar keinen Verstand hatten vermutlich diejenigen, die den neuen Behindertenlift auf der Rückseite der Erich-Kästner-Schule beschädigten und mit einem schwarzen Farbstift beschmierten. Nach Angaben des Hausmeisters wurde der an der Treppe angebrachte Lift in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagvormittag, vermutlich aber am Sonntag gegen 19 Uhr, gewaltsam verbogen und mit Schriftzeichen versehen. Dabei scheuten die Täter auch nicht davor zurück, beleidigende Worte gegen Behinderte auf den Lift zu schreiben. Die Polizei in Wallenhorst ermittelt in der Sache und bitte unter der Telefonnummer 05407-81790 um Hinweise auf die Täter.

