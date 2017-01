POL-OS: Melle-Westerhausen: Lkw beschädigt Bahnschranke

Melle (ots) - Am frühen Mittwochmorgen wurde die Schrankenanlage des Bahnübergangs an der Westerhausener Straße durch einen unbekannten Lkw beschädigt. Zeugen hatten gegen 3 Uhr beobachtet, wie der Lkw trotz sich absenkender Schranke über die Schienen fuhr und dabei den Schlagbaum beschädigte. Der Fahrer des Lkw mit einem unbeladenen Nachläufer für Holzstämme hielt nach Überqueren der Schienen kurz am, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Gesmold fort. Möglicherweise hatte er den Kontakt mit dem Schlagbaum gar nicht bemerkt. Der Schaden an der Schrankenanlage wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun den Verursacher und nach den Fahrern von zwei weiteren Lkw, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls hinter dessen Fahrzeug befanden. Meldungen bitte an die Polizei in Melle, Tel. 05422-920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell