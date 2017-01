POL-OS: Melle - "Enkeltrickversuche" in Melle

Melle (ots) - Der Polizei Melle wurden mehrere "Enkeltrick"- Versuche gemeldet, die sich zwischen Montag und Dienstag in Melle ereigneten. Gegen 15 Uhr rief am Montag eine unbekannte Frau bei einem älteren Mann in Melle- Mitte an und gab vor, seine Enkelin zu sein und Bargeld zu benötigen. Die Rede war von 16.000 Euro. Der Angerufene erklärte, nicht über so viel Geld zu verfügen und das Gespräch wurde beendet. Gegen 15.30 Uhr erfolgte in Wellingholzhausen ein weiterer Betrugsversuch. Eine unbekannte Frau gab sich bei einem Mann als "Tante Hildegard" aus und erklärte, dass sie dringend 83.000 Euro benötigen würde. Der Angerufene stellte Fragen zu persönlichen Daten, die die angebliche Tante aber nicht beantworten konnte. Dann wurde das Gespräch beendet. Der dritte Fall ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr. Eine unbekannte Frau meldete sich bei einem älteren Herrn in Melle-Oldendorf und gab vor, seine Nichte zu sein, die ihn besuchen und mit Kuchen vorbeikommen wollte. Im weiteren Verlauf erklärte die Anruferin, dass sie dringend Bargeld benötige. Auch dieses Telefonat wurde beendet. In keinem Fall kam es zu einer Geldübergabe.

