POL-OS: Bad Laer: Unbekannter spannte Seil über Straße

Bad Laer (ots) - Ein unbekannter Täter spannte am Dienstagabend ein Seil über die Fahrbahn der Straße Westkamp. Vermutlich zwischen 18 und 21 Uhr wurde das Seil zwischen zwei Absperrpollern aus Beton angebracht und war in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer bemerkte das Hindernis dadurch nicht und fuhr gegen 21 Uhr dagegen. Der junge Mann stürzte über den Lenker und zog sich dabei leichte Verletzungen am Kopf und den Beinen zu. Zudem wurde das Fahrrad durch den Sturz beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise zum Täter oder zum Eigentümer des etwa 2 Meter langen, grünen Seils mit roten Kordelenden geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Tel. 05421-921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell