POL-OS: Venne - Unfallflucht

Venne (ots) - Am Dienstag, in der Zeit von 04.40 Uhr bis 14.05 Uhr, wurde in der Straße In der Knuwische ein weißer Pkw Toyota Aygo, der auf dem EDEKA-Parkplatz abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug im hinteren rechten Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem blauen Pkw VW Passat Kombi mit Pferdeanhänger. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Hinweise an die Polizei Bohmte unter der Rufnummer: 05471-9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell