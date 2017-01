POL-OS: Melle - Polizei Melle fasst Gasflaschendieb

Melle (ots) - Ein Gasflaschendieb konnte am heutigen Dienstag durch die Polzei Melle ermittelt werden. Der 30-jährige Mann aus Melle hatte am frühen Dienstagmorgen zwei leere Gasflaschen von einem Firmengelände an der Gesmolder Straße entwendet. Einer aufmerksamen Polizeistreife fiel der Täter gegen Mittag auf, als er mit seinem Fahrrad auf dem Weg war, eine Gasflasche in Zahlung geben zu wollen. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Täter den Diebstahl direkt gegenüber den Beamten zu. Die zweite Gasflasche konnte bei ihm zu Hause aufgefunden werden. Das Diebesgut wurde der geschädigten Firma wieder ausgehändigt. Auf den Täter wartet nun eine Strafanzeige wegen schweren Diebstahls.

