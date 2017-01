POL-OS: Gmhütte/Alt-Gmhütte - Überfall auf Radfahrer

Georgsmarienhütte (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:35 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann aus Gmhütte am Birkhahnweg in Höhe des dortigen Kinergartens überfallen, als er gerade mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit war. Während der junge Mann auf seinem Fahrrad fuhr, wurde er von einem silbernen Kleinwagen überholt, aus dem eine unbekannte Anzahl an Tätern ausstieg und den 21-jährigen Mann seiner Geldbörse beraubte. Das Opfer wurde bei dem Überfall glücklicherweise nicht verletzt. Hinweise zu dieser Tat, insbesondere zu dem Fahrzeug, erbittet die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401-879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell