POL-OS: Osnabrück/Dodesheide - Eisentore vom SSC Dodesheide gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Dienstag, zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 06:00 Uhr, entwendeten Unbekannte drei Eisentore des Sportvereins SSC Dodesheide am Reinhold-Tilling-Weg. Es handelt sich um zwei Tore, durch welche man mit einem Fahrzeug auf den Fußballplatz gelangt und um ein Tor, welches für den Fußgängerbereich vorgesehen ist. Sie standen direkt nebeneinander. Das Fußgängertor hat etwa eine Größe von 1 m x 2 m. Die Fahrzeugtore haben etwa eine Größe von jeweils 1,50 m x 2 m. Die Tore haben einen Wert von etwa 2.000 EUR. Hinweise zu dem Diebstahl dieser releativ schweren Eisentore bitte an 0541-327 3203 o. 0541-327 2215 (außerhalb der Bürozeiten).

