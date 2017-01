POL-OS: Quakenbrück: Außenspiegel abgetreten

Quakenbrück (ots) - Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Bremer Straße einen blauen Toyota Yaris. Dabei traten die Täter den rechten Außenspiegel des auf dem Seitenstreifen in Nähe der Kampstraße geparkten Kleinwagens ab. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Quakenbrück, Tel. 05431-90330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell