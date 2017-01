POL-OS: Hunteburg: Unbekannte beschädigten grauen Mercedes

Hunteburg (ots) - Im Ortskern von Hunteburg kam es am Dienstagabend zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, der auf dem Parkplatz an der Zufahrt zur Sporthalle stand. Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr beschädigten die Täter den Wagen mutwillig durch mehrfaches Treten gegen den Kühlergrill sowie das Kennzeichen. Der dabei entstandene Schaden war erheblich. Die Polizei in Bohmte sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule gesehen haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05471-9710.

