POL-OS: Osnabrück: Kunde hielt Ladendieb auf

Osnabrück (ots) - Ein aufmerksamer und couragierter Kunde vereitelte am späten Montagabend einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Springmannskamp. Dem 43-jährige Mann fiel gegen 21.55 Uhr eine Person auf, die heimlich diverse Lebensmittel und Spirituosen in Rucksack, Umhängetasche und der Jacke verstaute. Im Kassenbereich wartete der Kunde dann auf den Täter und sprach diesen an. Der Dieb packte daraufhin Teile der Beute wieder aus und wollte danach den Markt verlassen. Der Kunde hielt den jungen Mann aber fest und forderte ihn auf, seinen Ausweis zu zeigen. Das tat der Täter auch, riss sich aber zeitgleich los und rannte aus dem Gebäude. Dabei verlor der Flüchtenden noch seinen Rucksack und die Tasche. Den Dieb konnte die benachrichtigte Polizei im Rahmen der Fahndung zwar nicht mehr finden, aber Name und Adresse sind ihr durch den zurückgelassenen Ausweis zumindest bekannt. Es handelte sich um einen 20-jährigen Mann aus Osnabrück.

