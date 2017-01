POL-OS: Bramsche: Einbruch misslang

Bramsche (ots) - Am Wochenende versuchten Unbekannte in einen Kfz-Betrieb an der Engterstraße einzubrechen. Dabei machten sich die Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen an der Tür zum Verkaufsraum zu schaffen, lösten vermutlich Alarm aus und flüchteten daraufhin. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bramsche, Tel. 05461-915300, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell