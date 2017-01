POL-OS: Bohmte: Container aufgebrochen und Reifen gestohlen

Bohmte (ots) - In der Straße Am Feuerwehrhaus wurden zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag mehrere Sätze Sommerreifen aus einem Container gestohlen. Die Täter fuhren vermutlich mit einem größeren Fahrzeug zu einem dortigen Kfz-Betrieb, brachen den Container auf und nahmen eine größere Menge der darin befindlichen Radsätze mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Bohmte, Tel. 05471-9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell