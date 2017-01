POL-OS: Dissen - Mutmaßliches Diebesgut aufgefunden - Zeugen und Eigentümer gesucht

4 weitere Medieninhalte

Dissen (ots) - Im Rahmen eines Einsatzes am 19.01.2017 stellte die Polizei in einer leerstehenden Garage am Nordring insgesamt zwei m³ Kupferkabel sicher. Diese waren bereits auf transportfähige Längen reduziert worden. Zum Teil befinden sich individuelle Markierungen an den Kupferkabelstücken (beschriftetes Klebeband). Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Kabeln um Diebesgut handelt, welches jedoch bislang noch keinen Taten zugeordnet werden konnten. Das bedeutet, die entsprechenden Eigentümer konnten bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Polizei Dissen bittet Zeugen bzw. Eigentümer zu den aufgeführten Kabeln sich unter der Tel.-Nr. 05421-921390 zu melden.

