POL-OS: Bersenbrück: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Bersenbrück (ots) - Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Kreuzung Bramscher Straße/Priggenhagener Straße ereignete. Ein 18jähriger Audi-Fahrer war gegen 07.35 Uhr auf der Priggenhagener Straße unterwegs und wollte die Bramscher Straße in Richtung Bersenbrück überqueren. Dabei übersah der jungen Mann einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher, der Mercedes-Fahrer sowie dessen Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

