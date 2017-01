POL-OS: Osnabrück: Unbekanntes Duo belästigte junge Frau

Osnabrück (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde eine junge Frau am Ickerweg von zwei unbekannten Männern sexuell belästigt. Die 18-Jährige ging gegen 3.30 Uhr über den Garagenhof an der Ecke zur Pommerschen Straße, als sich ihr die Täter unbemerkt von hinten näherten und sie dann festhielten. Das Opfer wurde daraufhin von dem Duo gegen eine Garage gedrückt und unsittlich angefasst. Die Frau konnte aber noch ihr Pfefferspray aus der Jackentasche ziehen und dieses gegen die beiden Angreifer einsetzen. Als die Männer daraufhin kurz von der Osnabrückerin abließen, nutze diese die Gelegenheit und rannte schnell weg. Die Täter waren über 180cm groß und hätten sich in einer fremden Sprache unterhalten. Wem in den frühen Samstagmorgenstunden zwei entsprechende Männer im Bereich der Dodesheide aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273103.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell