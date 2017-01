POL-OS: Bramsche - Einbruch in KiTa

Osnabrück (ots) - Am Wochenende zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Montag, 06:55 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Großen Straße in Bramsche ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei Bramsche unter 05461-915300.

