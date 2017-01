POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Firmenfahrzeug

Osnabrück (ots) - Am letzten Wochenende zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 09:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Beifahrertür eines Fahrzeugs auf dem Firmengelände der Firma KikXXL an der Mindener Straße ein. Sie druchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs. Die Täter wurden nicht fündig und flüchteten unerkannt ohne Beute. Hinweise zu dieser Tat bitte an 0541-327 3203 oder 0541-327 2115 (außerhalb der Bürozeiten).

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell