POL-OS: Melle: Kind wurde leicht verletzt- Autofahrer flüchtete

Melle (ots) - Im Kreisverkehr Else-Allee/Neuer Graben kam es am Montagmorgen zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem 11-jährigen Fahrradfahrer. Der Junge war gegen 07.50 Uhr auf dem Weg zur Schule, als er im Kreisel von dem einfahrenden Auto erfasst und zu Fall gebracht wurde. Das Kind lag dabei kurzzeitig unter dem Wagen, wurde aber zum Glück nicht von den Rädern überrollt. Als sich das Kind wieder aufgerappelt hatte, fuhr der Fahrer des Autos wieder an und flüchtete vom Unfallort. Der Mann war zuvor weder ausgestiegen noch hatte er sich anderweitig um das Befinden des Jungen gekümmert. Bei dem Sturz zog sich das Kind leichte Verletzungen am Bein zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Bei dem Auto des Verursachers handelte es sich um einen schwarzen Renault SUV, vermutlich das Modell Kwid, mit grauen Anbauteilen aus Kunststoff. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle, 05422-920600.

