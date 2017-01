POL-OS: Hagen aTW - Post-Transporter entwendet

Hagen aTW (ots) - In der Nacht zu Sonntag gelangten unbekannte Täter in das Gebäude der Postsammelstelle an der Hüttenstraße, entwendeten diverse Pakete sowie einen gelben VW Transporter. Das Fahrzeug wurde im Laufe des Vormittags in einem nahe gelegenen Waldstück wieder aufgefunden. Die Pakete waren offensichtlich in ein anderes Fahrzeug verladen worden. In dem Zusammenhang mit dem Einbruch berichten Zeugen von zwei unbekannten Männern(ca. 1,80-1,90m groß, normale Figur, längere Daunenjacken mit Kapuzen über dem Kopf, blaue Jeans, knöchelhohe Winterboots), die gegen 00.15 Uhr in der Hüttenstraße an der Zufahrt zur Postsammelstelle gesehen wurden. Die Polizei in GM-Hütte ist an weiteren Zeugenaussagen und Hinweisen zu diesem Einbruch und zu dem gelben VW Transporter interessiert. Wer hat in der Nacht den gelben VW Transporter gesehen? Wer kann Angaben zu einem weiteren Fahrzeug machen, das vermutlich in dem nahe gelegenen Waldstück abgestellt war? Anrufe werden unter 05401/ 879500 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell