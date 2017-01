POL-OS: Osnabrück - Unbekannter beißt Opfer Fingerkuppe ab

Osnabrück (ots) - Am Sonntagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Netto-Marktes am Springmannskamp, gegenüber einer Diskothek, zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung biss der Täter dem 24-jährigen Opfer ein Teil des Ringfingers ab. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wer Hinweise zu dieser Auseinandersetzung und insbesondere zu dem Täter geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Osnabrück, unter 0541-327 3103 o. 0541-327 2115 (außerhalb der Bürozeiten).

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell