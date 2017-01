POL-OS: Hagen a.T.W.: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Hagen a.T.W. (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Samstagabend offenbar in den Combi-Verbrauchermarkt an der Natruper Straße einzubrechen und lösten dabei gegen 22.25 Uhr die Alarmanlage aus. Die Polizei fand wenig später Aufbruchspuren an dem Gebäude und konnte nicht ausschließen, dass sich die Täter noch im Markt aufhielten. Aus diesem Grund wurde das große Objekt mit zahlreichen Streifenwagen umstellt und in der Folge gründlich durchsucht. Hierbei kamen auch zwei Diensthunde der Polizei zum Einsatz. Letztendlich hatten die Einbrecher vor dem Eintreffen der Polizei aber wohl schon das Weite gesucht, denn bei der Durchsuchung des Gebäudes wurde niemand gefunden. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder deren Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell