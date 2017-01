POL-OS: Hasbergen - Einbruch in Aral-Tankstelle

Hasbergen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann drang in der Nacht zu heute gegen kurz vor 02:00 Uhr in die Räumlichkeiten der Aral-Tankstelle an der Osnabrücker Straße ein. Der Mann entwendete zielgerichtet diverse Tabakwaren aus dem Verkaufsraum und verließ anschließend das Tankstellengelände. Aufgrund der Menge der Tabakwaren ist zu vermuten, dass der Mann diese in einem Behältnis mitgeführt haben müsste. Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 1,90 m großen und dunkel gekleideten Mann von kräftiger bzw. athletischer Figur. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet um Hinweise, insbesondere verdächtige Beobachtungen, im Umfeld der Tankstelle, unter Tel. 05401-879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell