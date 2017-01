POL-OS: Bramsche - Einbruch in Doppelhaushälfte

Bramsche (ots) - Unbekannte Personen brachen am Sonntag, zwischen 10.30 Uhr und 21.15 Uhr, in eine Doppelhaushälfte am Markenweg in Bramsche ein. Der oder die Täter durchsuchten in den Wohnräumen Schränke und Schubladen nach Diebesgut und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Bramsche, Telefon 05461-915300, gerne entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell