POL-OS: Osnabrück - Unfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

Osnabrück (ots) - Die 52-jährige Fahrerin eines schwarzen VW fuhr am Sonntag gegen kurz vor 16:00 Uhr die Parkstraße stadteinwärts, als ihr plötzlich schwarz vor Augen wurde. Infolgedessen kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Audi, der wiederum auf einen Fiat Panda aufgeschoben wurde. Der VW überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Die Frau konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und erlitt leichte Verletzungen an der Hand und am Bein. Sie wurde nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus wieder nach Hause entlassen. Die Ermittlungen zur genauen Aufklärung der Unfallursache dauern an. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von über 25.000 EUR. Der VW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell