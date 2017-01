POL-OS: Osnabrück: Einbruch in den Abendstunden

Osnabrück (ots) - Am Samstagabend brach ein Unbekannter in der Luise-Lütkehoff-Straße in ein Wohnhaus ein. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und durchsuchte danach sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Dabei erbeutete der Einbrecher Schmuck, Laptops und ein Handy. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541-3272215 oder 0541-3273203 entgegen.

