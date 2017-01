POL-OS: Osnabrück: Toyota gegen VW- Zeugen zu Unfall gesucht

Osnabrück (ots) - Am Samstag, gegen 10.50 Uhr ,kam es im Einmündungsbereich Natruper Straße/Wachsbleiche zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Toyota Geländewagen und einem roten VW Golf. Beide Autofahrer nahmen im Rahmen der polizeilichen Aufnahme für sich in Anspruch, bei grüner Ampelphase in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215, zu melden.

