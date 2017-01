POL-OS: Dissen: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Dissen (ots) - Im Rohbau eines Logistikunternehmens am Kampweg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Diebstahl von Werkzeugen. Unbekannte begaben sich auf das Gelände, drangen in den Rohbau ein und nahmen von dort neben zwei Wasserwaagen auch diverse Bohrmaschinen und Akkuschrauber mit. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Dissen, Tel. 05421-921390, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell