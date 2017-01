POL-OS: Hasbergen: Einbrecher ging leer aus

Hasbergen (ots) - Ohne Beute blieb der Einbrecher, der vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus der Straße Am Sportplatz einstieg. Der Täter hebelte ein Küchenfenster auf und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Offenbar fand er beim Durchsuchen der Räume aber nichts für Ihn Interessantes. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell