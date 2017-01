POL-OS: Hilter/Dissen: Einbrecher kamen tagsüber

Hilter (ots) - Am Samstag kam es im Südkreis tagsüber zu Einbrüchen in Wohnhäuser. In beiden Fällen gelangten die Täter dabei durch Aufhebeln von Terrassentüren in die Einfamilienhäuser. In Dissen sah sich der Einbrecher zwischen 16.45 Uhr und 19.50 Uhr in einem Haus am Leimbrink um und erbeutete Schmuck. Eine weitere Tat ereignete sich in Hilter an der Straße Kronenbreite. Dort schlich sich ein Unbekannter zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr in das Gebäude und nahm neben Münzen auch eine Armbanduhr mit. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Tel. 05421-921390.

