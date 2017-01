POL-OS: Bohmte-Oelingen: Wegrollender Pkw verursachte Verkehrsunfall

Bohmte (ots) - Ein eher ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Mindener Straße (B65) im Ortsteil Oelingen. Ein Mann aus Meller stellte seinen VW Caddy gegen 15.15 Uhr am Fahrbahnrand der Blockstraße ab und sicherte den Wagen nicht gegen Wegrollen. Auf der abschüssigen Straße rollte der Wagen dann etwa 50 Meter rückwärts auf die Fahrbahn der B65 und stieß dort gegen den Anhänger eines vorbeifahrenden Lkw. Durch den Aufprall schleuderte das Auto über die Straße in den angrenzenden Graben und blieb dort auf der Seite liegen. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt, der Gesamtschaden wurde von der Polizei allerdings auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

