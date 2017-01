POL-OS: Hasbergen: Einbrecher erbeutete Fotokamera

Hasbergen (ots) - Eine Digitalkamera erbeutete ein Unbekannter, der am Freitag in ein Wohnhaus an der Hauptstraße einstieg. Zwischen 15.10 Uhr und Mitternacht hebelte der Einbrecher ein Fenster des Wohnzimmers auf, kletterte in das Gebäude und sah sich darin um. Mit der Kamera, einer Canon EOS100D, verschwand der Täter schließlich wieder. Wer im Bereich der Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500.

