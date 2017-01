POL-OS: Bad Rothenfelde: Fahrraddiebstahl am ZOB

Bad Rothenfelde (ots) - In der Bahnhofstraße wurde am Freitag ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Zwischen 09.35 Uhr und 14 Uhr nahm der Täter das unverschlossen im Fahrradständer am ZOB abgestellte dunkelgraue Bike der Marke Prince mit. Auffällig an dem Fahrrad sind die nachträglich angebrachten orthopädischen Pedale. Hinweise zum Täter oder Verbleib des MTB bitte an die Polizei in Dissen, Tel. 05421-921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell