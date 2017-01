POL-OS: Melle: Diebstahl eines Motorrollers

Melle (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde in der Alten Bielefelder Straße ein Motorroller gestohlen. Das schwarze Fahrzeug der Marke Yamaha stand verschlossen an der Hauswand des Gebäudes Nr.12 und wird vom Dieb möglicherweise noch mit dem grünen Originalkennzeichen 118VGU benutzt. Wer Hinweise zum Verbleib des Motorrollers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Tel. 05422-920600.

