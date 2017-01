POL-OS: Voltlage: Einbrecher-Duo flüchtete

Voltlage (ots) - Zwei Einbrecher wurden am Donnerstagabend in der Gartenstraße bei der Tat überrascht und sind daraufhin geflüchtet. Der Bewohner eines Einfamilienhauses bemerkte gegen 18.50 Uhr verdächtige Geräusche im Haus und ging der Sache nach. Dabei überraschte er die beiden Täter, die sich gerade an der Terrassentür zu schaffen machten. Das Duo fühlte sich ertappt und lief zu Fuß vom Grundstück. Nach Angaben des Zeugen waren die Unbekannten etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und circa 180cm groß. Beide waren bei Tatausführung dunkel gekleidet. Wer im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Tel. 05439-9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell