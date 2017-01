POL-OS: Osnabrück/ Bissendorf/ Hasbergen - Enkeltrick-Versuche in der Stadt Osnabrück und im Landkreis

Stadt und Landkreis Osnabrück (ots) - Der Polizei wurden mehrere "Enkeltrick"- Versuche gemeldet, die am Donnerstag im Verlauf des Tages in der Stadt Osnabrück, in Bissendorf und in Hasbergen stattfanden. Gegen 09.10 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einer älteren Frau in Bissendorf an und gab vor, ihr Schwiegersohn zu sein, bei einem Osnabrücker Notar zu sitzen und dringend 20.000 Euro zu benötigen. Die über 80-jährige Frau hatte zwar Zweifel, war aber bereit, Geld von der Bank zu holen. Der unbekannte Anrufer bestellte ein Taxi zur Wohnanschrift der älteren Dame, das sie dann zur Bank fuhr, wo sie ihren "Notgroschen" abheben wollte. Eine Auszahlung war zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings nicht möglich, so dass der Frau zum Glück kein Schaden entstand. Der echte Schwiegersohn hatte natürlich nicht bei ihr angerufen und sie wäre fast auf einen Enkeltrick-Betrüger hereingefallen. Gegen 16.10 Uhr erfolgte in der Stadt Osnabrück ein versuchter Enkeltrick. Ein unbekannter Mann gab sich als Enkel einer 75-Jährigen aus und erklärte, dass er dringend 12.000 Euro für einen Vertrag benötigen würde. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch, weil ihr Enkel sie niemals mit "Oma Evi" angesprochen hätte. Der dritte Fall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Hasbergen. Ein unbekannter Täter rief eine 95-Jährige an und versuchte, sie dazu zu bringen, Geld abzuheben und ihm zu übergeben. Dazu wollte er ihr auch ein Taxi vorbeischicken. Aufgrund eines leeren Akkus wurde das Telefonat vorzeitig beendet, ohne dass es zu einem weiteren Gespräch oder gar einer Übergabe kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell