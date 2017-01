POL-OS: Osnabrück: Einbrecher erbeutete Bargeld

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend stieg ein Unbekannter in ein Wohnhaus der Straße An der Landwehr ein. Nach Aufhebeln eines Fensters schlich sich der Täter in das Einfamilienhaus, durchsuchte das Mobiliar nach Wertgegenständen und erbeutete dabei Bargeld in verschiedenen Währungen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215 oder 0541-3273203, entgegen.

