POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht zum Nachteil des Gerichtsgebäudes

Osnabrück (ots) - In der Zeit vom 02.01.2017 und 10.01.2017 fuhr ein Fahrzeug mit dem Aufbau eines Lkw gegen die Fassadenverkleidung des beschädigten Gebäudes unmittelbar am Eingang des Amtsgerichtes am Kollegienwall. Der Schaden an dem Gebäude dürfte sich auf über 5000 EUR belaufen. Der Fahrer des LKW entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund von Lackanhaftungen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten LKW gehandelt haben. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an 0541-327 2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell