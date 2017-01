POL-OS: Osnabrück - Unfall auf der Lotter Straße

Osnabrück (ots) - Der 59-jährige Fahrer eines grauen Pkw VW Golf fuhr am Donnerstag gegen kurz vor 18:00 Uhr die Lotter Straße stadtauswärts als er in Höhe der Hausnummer 71 aufgrund kurzer Bewusstlosigkeit nach links in den Gegenverkehr kam. Die ihm hier entgegenkommenden Autos machten schnell durch Hupen auf sich und die Gefahrenlage aufmerksam, sodass der 59-Jährige wieder nach rechts auf seinen Fahrstreifen fuhr. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem grauen BMW, der den VW Golf zeitgleich rechts überholte. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.500 Euro. Wer Hinweise zu diesem Verkehrsunfall machen kann oder durch den VW Golf gefährdet wurde, melde sich bitte unter 0541-327 2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell